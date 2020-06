V SMG premierno o zadnjih 100 kilometrih begunstva na poti do EU

Ljubljana, 10. junija - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bodo danes premierno uprizorili avtorski projekt Gejm, ki prevprašuje vlogo in odgovornost Slovenije ter njene mejne politike do ljudi na begu. Prestava se osredotoča na zadnjih sto kilometrov poti, ki migrante v Bosni in Hercegovini še loči do njihovega cilja v Evropski uniji. Režiral jo je Žiga Divjak.