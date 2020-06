V Houstonu pogrebna slovesnost za žrtvijo policijskega nasilja

Houston, 9. junija - V teksaškem Houstonu so se na spominski slovesnosti in potem še na pogrebu danes poslovili od Georgea Floyda, ki ga je 25. maja med aretacijo v Minneapolisu zadušil policist, kar je po ZDA in v svetu sprožilo velike proteste proti policijskemu nasilju in rasizmu. V ZDA tudi zahteve po korenitih reformah.