Putin in Merklova o egiptovski pobudi za Libijo

Moskva/Berlin, 9. junija - Ruski predsednik Vladimir Putin in nemška kanclerka Angela Merkel sta se danes na pobudo Nemčije po telefonu pogovarjala o razmerah v Libiji in izmenjala mnenja o najnovejši mirovni pobudi Egipta. Obstaja zaskrbljenost zaradi novega razmaha spopadov. Čimprejšnja prekinitev spopadov nima alternative, so po pogovoru sporočili iz Kremlja.