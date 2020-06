Policisti v obmejnem kraju prijeli voznika s petimi migranti v avtomobilu

Brežice, 9. junija - Danes zgodaj zjutraj so brežiški policisti v Gregovcah ustavili 49-letnega voznika osebnega avtomobila s slovensko registrsko oznako. Med postopkom so ugotovili, da v avtomobilu prevaža pet državljanov Irana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu so odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto.