Plavajoče prepreke v Sibiriji niso zaustavile širjenja madeža goriva

Moskva, 9. junija - Ruske oblasti so v ponedeljek sporočile, da so odkrile ogromno koncentracijo onesnaženja v eni od sibirskih rek, čeprav so namestili prepreke, ki naj bi zaustavile širjenje goriva, ki se je iz bližnje termoelektrarne razlilo konec maja. Ocenjujejo, da so prepreke bodisi neučinkovite bodisi so jih namestili prepozno.