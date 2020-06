V zadevi Brecelj preko videokonference zaslišali francoskega oškodovanca

Nova Gorica, 8. junija - Na novogoriškem okrožnem sodišču so nadaljevali glavno obravnavo zoper Alexandra Breclja, ki je obtožen poskusa uboja francoskega turista lanskega septembra v Ajdovščini. Preko videokonference so danes zaslišali oškodovanca in njegovo ženo v Franciji. Po osmih mesecih od napada ima brazgotino na vratu in še vedno psihične težave.