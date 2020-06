Različne organizacije in združenja od vlade zahtevajo pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 8. junija - Devet organizacij in združenj s področja sociale, zdravstva in človekovih pravic od vlade zahteva čim prejšnjo pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo vsem omogočil dostop do potrebnih storitev ne glede na njihovo premoženjsko stanje, kraj bivanja in druge osebne okoliščine. Zahtevajo tudi dvig javnih sredstev za storitve dolgotrajne oskrbe.