Boj za pravice temnopoltih v ZDA še vedno traja

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Washington, 10. junija - V ZDA je tudi več kot 150 let po odpravi suženjstva še vedno zaznati rasno diskriminacijo, nazadnje se je to pokazalo ob uboju Georgea Floyda. Gibanja za pravice temnopoltih so imela sicer močan zagon v 20. stoletju, a tudi v 21. stoletju ostajajo dejavna.