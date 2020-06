Festival Ukrep s tremi programskimi sklopi vstopa v novo realnost

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 11. junija - Novi koronavirus je zarezal v kulturne programe in marsikateri festival je bil odpovedan ali prestavljen. Za drugačen koncept so se odločili pri festivalu Ukrep. Izvirno edicijo bodo razširili, nadgradili in spremenili v 12-mesečni projekt, izveden v treh programskih sklopih. Prvi sklop na temo Nova realnost bo potekal od 12. do 15. junija.