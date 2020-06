Pri čiščenju Drave naleteli na truplo

Maribor, 6. junija - Potapljači so danes popoldne med tradicionalno čistilno akcijo v Dravi naleteli na truplo. Potegnili so ga iz vode in predali pristojnim službam, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Po pisanju portala Maribor 24 in Večera gre verjetno za neznanca, ki je pred dnevi skočil v reko in so ga takrat neuspešno iskali.