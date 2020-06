Trump naj bi obsežno zmanjšal število vojakov v Nemčiji

Washington/Berlin/Varšava, 6. junija - Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po poročanju ameriških in nemških medijev načrtoval obsežno zmanjšanje ameriških vojakov v Nemčiji. V Berlinu so do poročanja medijev zadržani, na Poljskem pa upajo, da bodo vojake iz Nemčije premestili k njim, poročajo tuje tiskovne agencije.