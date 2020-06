Kriminalisti naj bi zaradi sumov kaznivih dejanj pri prevzemu Trima ovadili Finkovo

Ljubljana, 5. junija - Novomeški kriminalisti so specializiranemu državnemu tožilstvu ovadili tri osebe in gospodarsko družbo zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj zlorabe položaja pri menedžerskem prevzemu. Po neuradnih informacijah spletnega portala Dolenjski list so kriminalisti ovadili nekdanjo predsednico uprave trebanjskega Trima Tatjano Fink.