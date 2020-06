Šest strank v sprejem pošilja predlog etičnega kodeksa za poslance

Ljubljana, 5. junija - Poslanci SMC, LMŠ, SD, NSi, SAB, DeSUS in narodnih skupnosti so podpisali predlog etičnega kodeksa za poslance, ki ga pošiljajo v sprejem kolegiju predsednika DZ. Ta bo o njem odločal prihodnji teden, za sprejem je nujna navadna večina članov. Podpisniki upajo, da bo kodeks zaživel tudi v praksi. Med predlagatelji sicer ni SDS, Levice in SNS.