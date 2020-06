Vodnatost rek v zahodni in osrednji Sloveniji se je povečala

Ljubljana, 5. junija - Predvsem na severnem Primorskem bodo do poznega popoldneva še nastajale nevihte s krajevno močnimi nalivi, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso). Vodnatost rek v zahodni in osrednji Sloveniji se je ponoči povečala do velikih in srednjih pretokov, v južnem in vzhodnem delu države pa je vodnatost še vedno majhna.