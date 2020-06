Češenj letos dovolj, ostalega sadja bo na Primorskem bistveno manj

Vipavska dolina/Goriška Brda, 6. junija - V Goriških Brdih in Vipavski dolini so sadjarji zadovoljni z letošnjo letino češenj. Drugega sadja pa bo zaradi hladnega vremena v marcu in aprilu letos manj. Breskev bo tako na primer le za deset odstotkov običajne letine, napovedujejo kmetijski strokovnjaki.