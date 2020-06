Združenje lastnikov razlaščenega premoženja arhiv o svojem delovanju predalo Arhivu RS

Ljubljana, 7. junija - Združenje lastnikov razlaščenega premoženja je 30 let po ustanovitvi arhiv o svojem delovanju predalo v hrambo Arhivu RS. Po besedah nekdanjega predsednika Tineta Jakliča so se za to odločili v želji, da dokumentacija o njihovih prizadevanjih za izpeljavo denacionalizacije ostane dostopna vsem. Društvo je sicer pred dvema letoma prenehalo delovati.