Predstavili analizo kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji

Ljubljana, 5. junija - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) so predstavili prvo celovito statistično analizo kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. Po podatkih je v tem sektorju zaposlenih sedem odstotkov celotne delovne sile oziroma skoraj 52.000 posameznikov. Analiza bo lahko podlaga za nadaljnje oblikovanje politik na tem področju.