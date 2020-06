Evropske borze navzdol; cenejša nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 4. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes precej neprizadeto odzvali na dejstvo, da je ECB na trg vrgla še 600 milijard evrov. Po precejšnjem nihanju med trgovanjem so dan večinoma končali na nižjih ravneh kot v sredo. Drugače se je odzval evro, ki je precej porasel. Cene nafte so se znižale.