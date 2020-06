V SMC in SAB sodelovanje Klampferjeve in Puriča v strokovnem svetu LMŠ pospremili z očitki o nezaupanju

Ljubljana, 4. junija - Potem ko je LMŠ javnost obvestila o prvem srečanju novega strokovnega sveta, v katerem sta tudi nekdanja ministra SMC in SAB Ksenija Klampfer in Iztok Purič, so iz teh strank na LMŠ in predsednika Marjana Šarca priletele ostre besede o nezaupanju. Kot ugotavljajo, se zdaj potrjuje ozadje dogodkov v času, ko sta omenjena zapustila svoji stranki.