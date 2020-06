Vreme: Padavine se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo

Ljubljana, 4. junija - Ponoči bo oblačno, padavine se bodo okrepile in do jutra razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.