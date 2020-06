Pariz, 4. junija - Svetovne cene hrane so se maja občutno znižale in pristale na najnižjih ravneh po decembru 2018. Navzdol jih je v prvi vrsti potisnilo zmanjšano povpraševanje, povezano s pandemijo covida-19, so danes sporočili iz Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).