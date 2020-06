Lotrič Meroslovje prejemnik letošnje nagrade odličnosti za družinsko podjetje

Železniki/Ljubljana, 4. junija - Podjetje Lotrič Meroslovje je letošnji prejemnik nagrade odličnosti za družinsko podjetje, s katero družba EY Slovenija nagrajuje najboljše slovenske družinske prakse in družinska podjetja. Nagrado so tokrat podelili petič, lani jo je prejelo podjetje Vivapen, pred tem pa podjetja Lumar IG, KLS Ljubno in Roto.