Nastal dokumentarec ob 40-letnici filma Rocky

Los Angeles, 5. junija - Ameriški akcijski film Rocky, v katerem Sylvester Stallone ob končni zmagi goreče kliče svojo Adrian, je že pred leti praznoval 40-letnico nastanka. Ob jubileju pa se je režiserju in scenaristu Dereku Waynu Johnsonu porodila ideja, da bi se kultnemu filmu poklonil z dokumentarcem 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic.