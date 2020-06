V Parizu spopadi med policijo in protestniki zaradi smrti temnopoltega moškega

Pariz, 3. junija - V Parizu so v torek izbruhnili spopadi med policijo in protestniki, ki so se zbrali kljub prepovedi shoda zaradi smrti temnopoltega moškega med policijskim priporom leta 2016. Protestov se je udeležilo približno 20.000 ljudi. Nekateri med njimi so se spopadli s policijo in klicali podobna gesla, ki jih je slišati na trenutnih protestih v ZDA.