Hudi nemiri po ZDA doslej zahtevali najmanj devet smrtnih žrtev

New York, 2. junija - Hudi nemiri, ki v ZDA potekajo že teden dni, so doslej zahtevali najmanj devet smrtnih žrtev in nedoločeno število ranjenih, aretiranih pa je bilo več kot 5600 ljudi, poroča tiskovna agencija AP. Najmanj 29 zveznih držav je mobiliziralo svoje nacionalne garde, ameriški predsednik Donald Trump pa nadaljuje z agresivnim tvitanjem.