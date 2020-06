Slovenski rokometaši v prvem jakostnem bobnu

Dunaj, 2. junija - Evropska rokometna zveza (EHF) je pred žrebom kvalifikacijskih skupin za nastop na moškem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022, ki bo 16. junija na Dunaju, predstavila jakostne skupine. Slovenija je v prvem bobnu, v njem so tudi Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Francija, Češka in Islandija.