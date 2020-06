Turkish Airlines bo v Evropo znova letel od 18. junija dalje

Ankara, 2. junija - Turški letalski prevoznik Turkish Airlines bo v drugi polovici junija po dveh mesecih premora, do katerega je prišlo zaradi pandemije covida-19, obnovil nekatere mednarodne letalske potniške povezave. Znova bo letel v 16 evropskih mest, so sporočili iz letalske družbe. Povezava med Ljubljano in Istanbulom sicer še ni napovedana.