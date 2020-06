Ljubljana festival pripravljen za 68. sezono z Ano Netrebko in milansko Scalo

Ljubljana, 2. junija - Festival Ljubljana je kljub koronakrizi uspel pripraviti program za 68. poletni festival, ki bo prestolnico obogatil med 2. julijem in 30. avgustom. Zamenjavo za napovedovane ansamble, kot sta Bolšoj teater in orkester iz Pittsburgha, so našli v gostih, ki so si jih želeli že več let, denimo Ani Netrebko, sodelovalo bo tudi več domačih umetnikov.