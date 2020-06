Azijske borze znova s pozitivnim predznakom

Tokio, 2. junija - Azijske borze so danes znova trgovale s pozitivnim predznakom. Na vlagatelje še naprej vzpodbudno vpliva zaupanje, da bo na svetovni ravni hitro prišlo do okrevanja gospodarstva po pandemiji covida-19. Tudi zato so nekoliko pozabili na zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti med ZDA in Kitajsko.