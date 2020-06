Po tednu dni nemirov v ZDA že skoraj 6000 aretacij

New York, 2. junija - Po tednu dni nemirov zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi je policija po ZDA do ponedeljka aretirala več kot 5600 ljudi. Zaenkrat ne kaže, da se bo položaj kmalu umiril. Protesti se čez dan začenjajo in potekajo mirno, nato se proti večeru ob nastopu policijskih ur sprevržejo v nasilje, pretepe in ropanja.