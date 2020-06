Ljubljana, 2. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj, dolg sedem kilometrov. Zaradi zastoja je prepovedan promet za tovorna vozila nad sedem ton in pol in te izločajo na odstavnem pasu med priključkom Radovljica in galerijo Moste proti Avstriji.