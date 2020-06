Na odboru za zdravstvo izpostavili pomen javnega in dostopnega zdravstva

Ljubljana, 1. junija - Sodelujoči v razpravi na nujni seji parlamentarnega odbora za zdravstvo so izpostavili pomen močnega javnega zdravstvenega sistema, katerega nujnost se je pokazala tudi v času epidemije covida-19. Opozorili so na to, da je treba ohraniti obstoječo košarico pravic in za zdravstveno varstvo nameniti več sredstev, ki naj bodo razpršena.