Trump govoril s Putinom o vabilu Rusije na G7

Washington, 1. junija - Ameriški predsednik Donald Trump je danes v telefonskem pogovoru ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predstavil svoj načrt, da bi na vrh G7 povabil še Rusijo in druge države. V Moskvi pogovora niso komentirali, dodali so le, da je bil konstruktiven in vsebinski. Kanada medtem zavrača sodelovanje Rusije na vrhu.