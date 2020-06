Koper, 1. junija - Na televiziji v Kopru so danes prejeli kuverto, v kateri sta bila bel prah in pismo z žaljivo vsebino. Dogodek so prijavili na koprsko policijsko postajo, trenutno pa potekajo aktivnosti po določenem protokolu. Kraj so zavarovali, ena oseba pa je v karanteni, so sporočili s Policijske uprave Koper.