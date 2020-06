Na gorenjski avtocesti povečan promet tovornih vozil zaradi omejitve prometa med prazniki

Kranj, 1. junija - Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije je povečan promet tovornih vozil, polnijo pa se počivališča Karavanke, Hrušica in Lipce. V Avstrijo namreč danes, na binkoštni ponedeljek, zaradi avstrijske odredbe o omejitvi prometa in praznikov ni mogoče vstopiti do 22. ure. S Policijske uprave Kranj voznike tovornih vozil pozivajo, naj počakajo z vožnjo.