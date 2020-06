Na protestih v ZDA novinarje napadajo tako policisti kot protestniki

New York, 1. junija - Novinarji, ki poročajo s protestov proti policijskemu nasilju po smrti temnopoltega osumljenca Georgea Floyda v Minneapolisu, so tudi žrtve nasilja. Napadajo jih tako policisti z gumijastimi naboji, solzivcem in gumijevkami kot protestniki s pestmi in raznimi predmeti. Do nedelje so v ZDA našteli najmanj 60 primerov nasilja nad novinarji.