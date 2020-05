Štirje nogometaši v Nemčiji s potezami v spomin na Floyda

Berlin, 31. maja - Demonstracije v ZDA, ki so se začele zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi po smrti Georga Floyda, so vplivale tudi na športno dogajanje v Nemčiji. Na tekmah nemške nogometne bundeslige so konec tedna zabeležili štiri primere podpore Floydu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.