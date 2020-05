Verbič poražen na derbiju

Kijev, 31. maja - V ukrajinskem nogometnem prvenstvu je bil danes na sporedu derbi najboljših ekip, Šahtarja iz Donjecka in Dinama iz Kijeva. Čeprav je bil Šahtar domačin, so ga brez gledalcev odigrali v Kijevu, kar pa ekipe iz Donjecka ni zmotilo. Zmagala je s 3:1 (1:1), slovenski reprezentant Benjamin Verbič je za Dinamo igral od začetka do konca.