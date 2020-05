Rim, 31. maja - Italijanski teniški igralec Fabio Fognini, 11. na svetovni računalniški lestvici ATP, je odmor zaradi epidemije novega koronavirusa izkoristil za pozitivno stvar. Ker so ga že nekaj let pri igri in treningu ovirale bolečine, se je odločil za operacijo obeh gležnjev.