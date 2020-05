Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešanega 13-letnika iz Logatca

Logatec, 30. maja - Policija prosi za pomoč pri iskanju 13-letnega Aleksandra Grčmana Koširja iz Logatca, ki so ga nazadnje videli danes dopoldan na območju Logatca. Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem, prosijo, da podatke takoj sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na policijsko postajo Logatec na 01 750 80 20, številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Pogrešani fant je visok približno 150 centimetrov, suhe postave, ima kratke rjave lase in rjave oči. Oblečen je v športna oblačila temnejše barve in zeleno majico s kratkimi rokavi, obute ima temne športne copate. Pri sebi bi lahko imel tudi nahrbtnik z grbom nogometnega kluba Real Madrid, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.