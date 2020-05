San Francisco, 30. maja - V 70. letu starosti je umrl ameriški kitarist in producent Bob Kulick, ki je igral za slovito rockovsko skupino Kiss in glasbenike Louja Reeda, Diano Ross in Meat Loafa. Novico o smrti je prek Twiterja sporočil njegov brat Bruce Kulick, nekdanji glavni kitarist skupine Kiss.