Finalna tekma italijanskega pokala bo 17. junija

Rim, 30. maja - Na petkovem večernem sestanku italijanskih prvoligaških nogometnih klubov so se dogovorili, da bo letošnja finalna tekma italijanskega pokala na sporedu 17. junija na stadionu Olimpico v Rimu. Pred tem bosta na sporedu še povratni polfinalni pokalni tekmi med Juventusom in Milanom ter Napolijem in Interjem.