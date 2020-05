Policija zaradi incidenta na ljubljanskem protestu uvedla prekrškovni postopek zoper šest oseb

Ljubljana, 30. maja - Med petkovim protivladnim protestom v Ljubljani so se protestniki zbrali tudi pred sedeži koalicijskih strank. Pred sedežem SMC v bližini DZ je prišlo tudi do manjšega incidenta s policijo, ko so protestniki s kredo pisali po tleh. Kot so za STA pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so zaradi tega uvedli prekrškovni postopek zoper šest oseb.