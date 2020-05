V Murski Soboti spet stari dobri kino

Murska Sobota, 30. maja - Po desetih letih, odkar so Kino Park v Murski Soboti preuredili v Gledališče Park in v njem ni bilo filmskih projekcij, se z junijem te vračajo. Tudi zato, ker gledaliških, glasbenih in drugih dogodkov še nekaj časa ne bo. Za začetek bodo prikazali filme, ki so z umetniško vrednostjo zaznamovali leto.