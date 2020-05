Newyorške borze končale večinoma v zelenem

New York, 29. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje, po nestabilnem začetku trgovanja, sklenili večinoma pozitivno. Dobra volja vlagateljev je bila posledica tega, da napetosti v odnosih med ZDA in Kitajsko niso ogrozile trgovanja med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Negativno je trgovanje sklenil le indeks Dow Jones.