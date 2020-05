V Ukrajini v spopadu zaradi avtobusnih linij ranjeni in aretirani

Kijev, 29. maja - V Ukrajini je danes izbruhnil strelski spopad zaradi donosnih avtobusnih linij. V spopadu tolp, povezanih z avtobusnimi družbami, so bili ranjeni trije ljudje, 21 pa so jih aretirali, so sporočile ukrajinske oblasti. Predsednik Volodimir Zelenski je pristojne pozval, naj poiščejo tiste, ki stojijo za spopadi.