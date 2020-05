Borze v primežu vse bolj napetih odnosov med ZDA in Kitajsko

Frankfurt/Pariz/London, 29. maja - Evropske borze so se zadnji trgovalni dan obarvale rdeče. Razpoloženje je negativno tudi na ameriških borzah. Vlagatelje skrbi stopnjevanje napetosti med ZDA in Kitajsko, saj se zadaj kažejo orisi nove trgovinske vojne. Evro se je v primerjavi z dolarjem okrepil, cene nafte so padle.