Skupina Luka Koper v prvem četrtletju s polovico nižjim čistim dobičkom

Koper, 29. maja - Skupina Luka Koper je v prvem četrtletju letos dosegla sedem milijonov evrov čistega poslovnega izida, kar je 48 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, a za tri odstotke več od načrtovanega. Čisti prihodki so znašali 55 milijonov evrov, s čimer so bili za devet odstotkov nižji kot v prvem kvartalu 2019 in za pet odstotkov pod načrtom.