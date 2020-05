Avstrijska nogometna zveza podaljšala s Fodo

Dunaj, 29. maja - Avstrijska nogometna zveza (ÖFB) je podaljšala pogodbo s selektorjem članske reprezentance Francom Fodo do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2021, torej do novembra 2021. Če bodo Avstrijci v njih uspešni, pa se bo sodelovanje avtomatično podaljšalo do konca SP, ki bo predvidoma novembra in decembra 2022 v Katarju, so sporočili z ÖFB.