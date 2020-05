Po potrjeni okužbi zaposlene na infekcijski kliniki odvzeli okoli 50 brisov, vsi negativni

Ljubljana, 29. maja - Po potrditvi okužbe z novim koronavirusom pri eni od zaposlenih na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so brise odvzeli približno 50 zaposlenim in bolnikom. Pri vseh je bil izvid negativen. Znova jim bodo brise odvzeli čez sedem in nato čez 14 dni.